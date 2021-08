Milano: aggredisce passeggero di un treno e agenti della Polfer, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polfer hanno arrestato, nella serata di ieri, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano a Rogoredo e un cittadino marocchino nella stazione di Milano Centrale: quest'ultimo, in particolare, è stato bloccato mentre, nel corso di una lite su un treno diretto a Bologna, stava malmenando per futili motivi una persona finita a terra. Il 29enne, già noto per violenza e lesioni e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si è anche scagliato contro gli agenti della Polizia Ferroviaria intervenuti, colpendoli con calci e pugni.(Com)