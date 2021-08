Libia: Covid, registrati 2.325 nuovi casi e tasso di positività al 28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Libia 2.325 nuovi casi di Covid-19 con 8.313 tamponi effettuati e un tasso di positività al 28 per cento. Lo ha annunciato il Centro nazionale per il controllo delle malattie, secondo il quale la capitale Tripoli è la città che ha registrato il maggior numero di casi con 885 nuovi contagi, seguita dalla città di Sebha con 202 contati. Il Centro ha annunciato anche 12 nuovi decessi, di cui nove nella regione occidentale e tre nella regione meridionale. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 75.840, i decessi sono arrivati a 3.968 persone e 209.411 sono i guariti. Ad oggi 889.957 persone hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19 in Libia, su una popolazione di 6,7 milioni. (Lit)