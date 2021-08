Grecia: ministero Salute, picco nuovi contagi Covid a fine settembre-inizio ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi contagi da coronavirus dovrebbero raggiungere il picco alla fine di settembre o all'inizio di ottobre. Lo ha detto il segretario generale del ministero della Salute greco, Marios Themistokleous, citato dal quotidiano “Kathimerini”. Themistokleous ha anche affermato che il Comitato nazionale per le vaccinazioni ha dato il via libera a un’inoculazione di richiamo per gli immunodepressi, ovvero le persone che hanno subito un trapianto di organi o di midollo, malati di cancro o sottoposte a chemioterapia e ai pazienti in dialisi renale. Una terza dose sarà somministrata anche alle fasce di popolazione più vulnerabili e alle persone con gravi problemi di salute, mentre le autorità sanitarie stanno valutando di estendere il piano a un pubblico più ampio. “Le inoculazioni di richiamo inizieranno a essere somministrate all'inizio di settembre, ha detto Themistokleous. (Gra)