Bulgaria: deputati eleggono componenti delle commissioni parlamentari

- I deputati del Parlamento della Bulgaria sono chiamati oggi ad eleggere i capi e i membri delle commissioni parlamentari. I deputati del partito C'è un popolo come questo (Itn), vincitore delle elezioni dell'11 luglio, sono stati finora eletti a capo delle commissioni Giustizia, Bilancio e finanze, Energia, Interno e sicurezza. Maja Manolova, presidente di Alzati Bulgaria!, ha annunciato oggi che la sua forza politica declinerà qualunque proposta di guida di commissioni all'interno del Parlamento. La decisione è stata maturata per evitare, ha detto Manolova, accuse di lotta per la spartizione del potere. La presidente dell'Assemblea nazionale Iva Miteva ha commentato la decisione avvertendo che se anche altri gruppi parlamentari dovessero seguire l'esempio, le commissioni rimarrebbero senza una guida e i lavori del Parlamento resterebbero bloccati. Nella giornata di ieri il presidente bulgaro, Rumen Radev, ha dichiarato che la Bulgaria necessita di avere un governo regolare. "La situazione politica sta peggiorando e questo accresce ulteriormente la necessità di avere un governo regolare", ha detto il capo dello Stato prima dell'inizio del secondo ciclo di consultazioni con le forze parlamentari sulla formazione di un esecutivo. (segue) (Seb)