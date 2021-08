Roma: Fd'I, rientrati da vacanze romani trovano città peggiorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I romani, compresi noi, rientrati nella Capitale dopo una breve pausa estiva hanno trovato una città completamente abbandonata nel degrado più totale, con immondizia ovunque, odore irrespirabile dappertutto, aumento di furti negli appartamenti, scippi triplicati ai danni degli anziani e chi più ne ha più ne metta. Una situazione peggiore di quando sono partiti. Sembra come se la Sindaca e la Giunta comunale fossero spariti nel nulla lasciando che Roma si autogovernasse. D'altronde sono 5 anni che la Capitale è senza una vera guida e fortunatamente tra un mese e mezzo i cittadini avranno modo di mettere la parola 'fine' a questa pessima amministrazione". Così in una nota Fulvio Giuliano dirigente nazionale Fratelli d'Italia e Luca Arioli dirigente del V municipio. (Com)