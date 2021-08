Piemonte: sabbie del Sahara innalzano polveri sottili oltre il limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel weekend di Ferragosto le centraline di Arpa hanno rilevato una concentrazione di polveri sottili pm10 in Piemonte fino a 50 microgrammi al metro cubo. Numeri superiori alla soglia massima giornaliera portati dalle sabbie del Sahara trasportate dall'anticiclone africano dei giorni scorsi. Il limite è stato superato a Vercelli, Novara e Alessandria, mentre in altre stazioni i dati erano alti ma non hanno superato il limite. E' il caso di Tortona, Chieri e Torino Rebaudengo. (Rpi)