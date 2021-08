Emilia Romagna: un mese dedicato al rischio cardiovascolare, cliniche mobili nelle piazze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presentare "Tieni in forma il tuo cuore" è stato questa mattina l'assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini nel corso di una videoconferenza stampa. "Investire nella prevenzione, informando i cittadini su come riconoscere i rischi cardiovascolari e sensibilizzandoli sulle buone abitudini, non solo ci permette di combattere le malattie cardiovascolari - afferma Donini - ma garantisce anche un miglioramento della qualità della vita e aiuta così la sostenibilità del nostro sistema sanitario, riducendo il numero di prestazioni necessarie". "Abbiamo scelto di portare le cliniche mobili nelle piazze di tutte le principali città perché vogliamo il massimo coinvolgimento - continua l'assessore - e perché crediamo fermamente che la prevenzione sia tanto più efficace quanto più tutti gli attori di un sistema lavorano insieme: con la collaborazione delle amministrazioni, che ringrazio per la fondamentale ospitalità, chiederemo alle associazioni impegnate nella promozione di corretti stili di vita, dall'attività motoria alla rinuncia al fumo, di affiancarci con i loro stand e il loro materiale informativo". (segue) (Ren)