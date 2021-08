Capitale: Assemblea capitolina su poteri apre con 23 consiglieri opposizione e uno M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta con la presenza solo dei consiglieri di opposizione (23 in tutto) e uno di maggioranza M5s (Daniele Diaco) il consiglio straordinario dedicato alla riforma dei poteri di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina straordinaria richiesta dal presidente dell'Aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, si sta riunendo in videoconferenza e si è aperta al terzo appello. "La seduta di oggi sarà sulla riforma dei poteri di Roma Capitale e sul decentramento amministrativo che rappresenta un segnale forte che l'Assemblea Capitolina, su mia prima istanza, vuole lasciare alla prossima consiliatura e alla città - ha spiegato De Vito -. Secondo Giuseppe Conte, capo politico del M5s, servirebbe in primis una legge speciale per Milano. A Conte ricordiamo che Roma non può continuare ad essere amministrata con i poteri che il Tuel riserva ad un qualsiasi comune. Anche i suoi 15 municipi, che per popolazione e per estensione sono equiparabili ad alcune città italiane della grandezza di Parma, necessitano di un vero e proprio decentramento". In seduta sono collegati diversi parlamentari. (Rer)