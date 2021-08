Sardegna: formazione professionale nella forestazione, a settembre a Monte Arci un laboratorio della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cantiere dimostrativo per apprendere e sviluppare le più moderne tecniche di forestazione. Promosso dal Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali della Regione e realizzato dall'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Forestas) nell'ambito del Progetto For.Italy, il cantiere è rivolto alle imprese, alle loro associazioni e ai soggetti che si occupano di promuovere e realizzare la formazione professionale in campo forestale. Verranno allestite e animate diverse piazzole con dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali (abbattimento, allestimento, sicurezza). Saranno presentate le novità apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali per la qualificazione delle imprese e in materia di formazione degli operatori. Per partecipare all'evento gratuito, che si svolgerà il 16 settembre 2021 presso il Complesso forestale Monte Arci in località "Acqua Frida" (OR), è necessario inviare il modulo di adesione all'indirizzo for.italy@forestas.it entro il 3.09.2021. È previsto un numero massimo di 120 partecipanti. (Rsc)