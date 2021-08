Libia: rilasciato capo di gabinetto del vicepremier rapito due settimane fa a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rida Faraj Fraitis, capo di gabinetto del primo vicepremier del governo di unità nazionale libico, rapito lo scorso 2 agosto da un gruppo di uomini armati a Tripoli, è arrivato ieri nella città di Bengasi, dopo essere stato rilasciato dai suoi sequestratori. Il suo rapimento era stato denunciato dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) la scorsa settimana. "Uomini armati non identificati hanno rapito Fraitis e uno dei suoi colleghi il 2 agosto, dopo aver visitato i locali del governo di unità nazionale a Tripoli", aveva riferito Unsmil in una nota. "Il destino e la posizione di Fraitis e del suo collega rimangono sconosciuti e Unsmil teme per la loro sicurezza", aveva aggiunto nei giorni scorsi la missione delle Nazioni Unite. A seguito del rapimento di Fraitis la Missione aveva espresso ulteriore preoccupazione per le persone in posizioni di leadership a sostegno della transizione democratica della Libia e delle istituzioni statali, sottolineando che le "gravi implicazioni per il processo di pace e riconciliazione e per la piena unificazione delle istituzioni nazionali”. Nel comunicato stampa, Unsmil aveva documentato una serie di casi di arresti e detenzioni illegali, sparizioni forzate, tortura e uccisioni extragiudiziali di cittadini, funzionari, giornalisti, membri della società civile e difensori dei diritti umani nell'ultimo anno. “Secondo il diritto internazionale sui diritti umani, nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. La tortura, le sparizioni forzate e le esecuzioni extragiudiziali sono severamente vietate, così come i rapimenti e i rapimenti", aveva affermato Jan Kubis, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo di Unsmil. (Lit)