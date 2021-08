Roma: sorpreso con centinaia di dosi di cocaina, arrestato 68enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella rete dei carabinieri della compagnia di Roma in zona Donna Olimpia è finito un uomo di 68 anni romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, che nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 85 grammi di cocaina, di oltre 20 grammi di mannite, un bilancino di precisione, il materiale utile al confezionamento delle singole dosi e la somma in contanti di oltre 4mila euro, ritenuto provento della sua attività illecita. Per il 68enne sono scattate le manette ai polsi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Quasi contemporaneamente, in un altro lotto, i militari hanno sorpreso un romano di 30 anni, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, in possesso di una modica quantità di hashish, che gli è costata una sanzione amministrativa e la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma quale assuntore di droghe. Nell’ambito dell’operazione non sono mancate le ispezioni agli esercizi commerciali della zona con l’ausilio dei Carabinieri del Nas di Roma: in 3 di questi – un bar gestito da un romano di 35 anni e due minimarket gestiti da cittadini del Bangladesh – sono state rilevate delle irregolarità circa la sicurezza igienica degli alimenti e in totale sono state elevate sanzioni amministrative pari a 6mila euro. (Rer)