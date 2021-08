Perù: ex ministro Esteri, dimesso per volere del primo ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Béjar, le cui dimissioni sono state accettate dal presidente Pedro Castillo, "c'è un gruppo nella Marina e nella estrema destra peruviana, che vuole evitare in ogni modo che il Perù abbi o torni ad avere una politica estera sovrana, indipendente". Sarebbe questo, per l'ex ministro "il vero motivo" delle sue dimissioni: "io per loro rappresento questo pericolo. Vista la provenienza e il tipo di attacchi che mi hanno lanciato, credo che tutto ciò aumenti il mio prestigio". Béjart ha quindi ringraziato Castillo per avergli assegnato il compito, dicendosi "a disposizione" per continuare "a cooperare perché il Perù abbia un governo del popolo e che risponda veramente agli interessi della nazione". (segue) (Brb)