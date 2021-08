Perù: ex ministro Esteri, dimesso per volere del primo ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica che ha investito Bejar era scoppiata domenica con la messa in onda di un servizio nel programma televisivo "Panorama", di una registrazione risalente al 27 febbraio dove Bejar affermava che il gruppo terroristico di stampo marxista Sendero Luminoso, attivo nel paese da vari decenni, "è stato in gran parte opera della Central intelligence agency (Cia) statunitense e dei servizi segreti" e che "è dimostrato storicamente che il terrorismo in Perù lo ha iniziato la Marina addestrata per questo compito dalla stessa Cia". Parole che il ministro della Giustizia, Anibal Torres, aveva definito "sfortunate" pur sottolineando il "buon lavoro" svolto dal collega degli Esteri. Secca invece la smentita della Marina militare, secondo cui le accuse di Béjart erano "assolutamente false e costituiscono un oltraggio agli uomini e donne che lottarono e continuano a lottare contro la delinquenza terrorista". (segue) (Brb)