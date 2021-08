Roma: parcheggi selvaggi di monopattini e biciclette in sharing, multe per 7mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parcheggio selvaggio di monopattini e biciclette in sharing a Roma costituisce un problema. I mezzi vengono lasciati dagli utenti davanti a scivoli per disabili o in zone destinate ala solo transito pedonale. Un comportamento punito dalle forze dell'ordine che rimuovo i mezzi e sanzionano le società proprietari che, a loro volta, si rifanno sull'ultimo utente che lo ha utilizzato. Nei pressi della Basilica di San Pietro e dei musei Vaticani, infatti, i carabinieri della Stazione Roma San Pietro, hanno rimosso 26 monopattini e 10 biciclette elettriche, comminando sanzioni amministrative per circa 7mila euro complessive. Nel corso dei controlli antidegrado i militari hanno sanzionato e disposto l’immediata chiusura di un’attività di vendita ambulante. Il titolare aveva occupato arbitrariamente la postazione destinata al commercio ambulante che era stata assegnata ad un altro venditore.(Rer)