Germania: almeno un cittadino su due è stato completamente vaccinato contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno un cittadino tedesco su due è ora completamente vaccinato contro il coronavirus in tutti i 16 Stati federali. È quanto emerge dai dati del ministero della Sanità tedesco, secondo cui la Sassonia è stato l'ultimo stato a raggiungere la quota del 50,01 per cento. Quattro Land sono già al di sopra del 60 per cento: a Brema il 68,3 per cento dei residenti è completamente vaccinato; nel Saarland sono il 62,5 per cento; nello Schleswig-Holstein la quota è del 61,4 per cento; mentre in Renania settentrionale-Vestfalia il dato si attesta al 60,3 per cento. A livello nazionale, la quota di completamente vaccinati è di 48,1 milioni di persone, pari al 57,8 per cento della popolazione. In base ai dati dell’Istituto Robert Koch 52,8 milioni di persone o il 63,5 per cento della popolazione hanno ricevuto almeno la prima dose. "Ogni singola vaccinazione ci porta più sicurezza e normalità", ha scritto il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, invitando nuovamente le persone non vaccinate a provvedere. (Geb)