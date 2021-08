Israele: aumento dei contagi Covid-19, introdotte nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte all’aumento dei contagi di Covid-19, lo Stato di Israele ha ripristinato l’obbligo di esibire il "Green Pass" con il certificato di vaccinazione o il risultato negativo di un test Pcr per entrare in ristoranti, hotel, musei, biblioteche e partecipare a eventi culturali e sportivi. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale il Green Pass si applica anche ai luoghi di culto che ospitano più di 50 fedeli. Ieri il Paese ha registrato 8.700 nuovi contagi, il dato più alto da gennaio scorso. Lo Stato ebraico la scorsa settimana ha iniziato a distribuire una terza dose di vaccino contro il Covid-19 alle persone di età pari o superiore a 50 anni. Il primo ministro, Naftali Bennett, ha avvertito che se i casi dovessero continuare a crescere con questo andamento, una nuova serrata potrebbe essere necessario a settembre, mese in cui sono celebrate diverse festività ebraiche. (Res)