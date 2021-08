Afghanistan: Europarlamento, domani riunione commissioni Esteri e Sviluppo con Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni Affari esteri e Sviluppo, insieme alla delegazione per le relazioni con l'Afghanistan, dell’Europarlamento terranno domani, giovedì 19 agosto, una riunione straordinaria congiunta con Josep Borrell, Alto rappresentante europeo per la politica estera e di sicurezza. David McAllister, presidente della commissione per gli affari esteri, Tomas Tobe, presidente della commissione per lo sviluppo, e Petras Austrevicius, presidente della delegazione per le relazioni con l'Afghanistan, hanno deplorato "l'azione politica, militare e calamità morale in Afghanistan”. I tre hanno invitato "tutte le parti a garantire e facilitare la partenza sicura e ordinata dei cittadini stranieri e afgani che desiderano lasciare il paese", aggiungendo che l'Europa ha "una responsabilità morale per coloro che hanno lavorato per le entità dell'Ue, per i partner della Nato e altre organizzazioni internazionali e della società civile”. (Beb)