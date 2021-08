Montenegro: fonti stampa, intronizzazione metropolita Joanikije il 5 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intronizzazione di Joanikije, nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro, avverrà a Cetinje il 5 settembre. E' quanto riferisce oggi il quotidiano "Pobjeda" citando fonti riservate. In precedenza l'emittente pubblica serba "Rts" aveva diffuso la data del 4 settembre per l'intronizzazione. Secondo il quotidiano montenegrino il protocollo prevede per il 4 settembre l'arrivo del patriarca della Chiesa serba ortodossa Porfirije, mentre il giorno dopo si terrà la cerimonia presso il monastero di Cetinje. Secondo il protocollo, prosegue il giornale, sono stati invitati alla liturgia i vertici politici del Paese, il corpo diplomatico e i rappresentanti della magistratura. Lo scorso 16 agosto l'ex direttore della polizia montenegrina e attuale consigliere per la sicurezza del presidente del Montenegro, Veselin Veljovic, è stato convocato dalla Procura per un interrogatorio dopo che ha invitato i cittadini a riunirsi in una protesta di massa e la polizia a respingere alcuni ordini in occasione dell'intronizzazione del vescovo Joanikije. (segue) (Seb)