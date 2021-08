Montenegro: fonti stampa, intronizzazione metropolita Joanikije il 5 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore della polizia è stato convocato dopo la pubblicazione sul quotidiano "Pobjeda", nella giornata del 15 agosto, di un editoriale scritto dallo stesso Veljovic in cui rivolgeva tali inviti. Veljovic ha affermato che è "sacro dovere e obbligo" di ogni appartenente al settore della sicurezza rifiutare qualsiasi ordine incostituzionale e illegale. Quasi tutti i rappresentanti dei partiti di governo hanno reagito al testo di Veljovic, affermando che il consigliere del presidente Milo Djukanovic ha chiesto "una rivolta delle forze di sicurezza" e incitato la popolazione a commettere dei disordini di piazza. In una dichiarazione successiva per il quotidiano "Vijesti", Veljovic ha affermato che il suo testo era "assolutamente chiaro" e che "ognuno ha il diritto di interpretarlo a modo suo". Il primo ministro Zdravko Krivokapic ha commentato l'accaduto osservando che Veljovic "non usa la libertà di parola e di riunione pubblica, ma ne abusa" e interferisce apertamente nel lavoro della polizia. Joanikije è stato eletto metropolita del Montenegro dal Santo Sinodo dei vescovi della Chiesa serba ortodossa tenutosi questa primavera nel Tempio di San Sava a Belgrado. (segue) (Seb)