Montenegro: fonti stampa, intronizzazione metropolita Joanikije il 5 settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione Per il futuro del Montenegro, vincitrice delle ultime elezioni del 30 agosto 2020, ha promesso fin da subito una modifica della legge voluta dal governo precedente. La legge modificata non ha però scongiurato ulteriori attriti con la Chiesa serba ortodossa, che si sono prodotti in occasione della stesura di un Accordo di principio fra governo e Chiesa. Lo scorso 13 agosto il premier Zdravko Krivokapic ha dichiarato che il nuovo testo preparato dal governo montenegrino per l'Accordo contiene tre articoli modificati rispetto alla versione precedente. Il premier ha precisato che gli articoli sono stati modificati per poter essere in linea con la legislazione montenegrina. La squadra legale della Chiesa serba ortodossa, ha aggiunto Krivokapic, è stata avvisata delle modifiche. Il vice primo ministro montenegrino Dritan Abazovic sarebbe l'autore della nuova versione dell'accordo del governo di Podgorica con la Chiesa serba ortodossa, secondo quanto riferiva nei giorni precedenti il quotidiano "Pobjeda" citando fonti riservate. (segue) (Seb)