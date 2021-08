Georgia: premier Gharibashvili, abbiamo il potenziale per diventare "il Lussemburgo dell'Est"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia ha il potenziale per diventare "il Lussemburgo dell'Est". Lo ha dichiarato il primo ministro georgiano, Irakli Gharibashvili, durante la presentazione del candidato sindaco di Batumi, Archil Chikovani, del partito Sogno georgiano. "Porremo un fine alla pandemia da Covid-19 aumentando il più possibile il tasso di vaccinazione, ovviamente, senza imporre l'immunizzazione ai cittadini", ha detto Gharibashvili. Il primo ministro ha inoltre ricordato come nel Paese sia possibile scegliere tra più vaccini, tutti considerati fra i più efficienti al mondo. "Sono consapevole del fatto che l'anno scorso è stato difficile per Batumi e per i suoi cittadini. Infatti, nonostante la città sia un fulcro sia economico che culturale, è stata gravemente colpita dalla pandemia da Covid-19. Per questo motivo, vorrei rivolgermi agli abitanti di Batumi. Sul tema Covid, mi sento di affermare che da un lato, abbiamo tenuto sotto controllo la situazione, prendendoci cura dei malati. Dall'altro però, per porre fine alla pandemia in modo definitivo, la vaccinazione è l'unica soluzione di cui disponiamo. Siate certi del fatto che le soluzioni che offriamo sono sicure, e i vaccini disponibili sono considerati i migliori sviluppati nel mondo ad oggi", ha detto Gharibashvili. (segue) (Rum)