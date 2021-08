Afghanistan: Letta, da Pd aiuti concreti per ong a Kabul, rifugiati e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sottoscrizione per aiutare le ong che rimangono a Kabul, iniziative per l’accoglienza dei rifugiati che arrivano dall’Afganisthan, gemellaggi, mobilitazione per sostenere le donne afgane. Il Pd oggi decide aiuti concreti per la società afgana che non vuole tornare indietro". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, impegnato questa mattina nella segreteria del Partito Democratico convocata per discutere della situazione in Afghanistan. (Rin)