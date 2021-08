Vaccino: Piemonte, da oggi fino al 31 agosto accesso libero in alcuni hub della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partono oggi in Piemonte gli open day per il rush finale estivo sui vaccini. Da oggi, mercoledì 18 agosto, fino al 31 agosto la Regione consentirà l'accesso diretto a tutte le fasce d'età in alcuni hub del territorio piemontese. Per quanto riguarda Torino ci saranno tre punti disponibili: la Nuvola Lavazza, il Centro Vaccinale Lingotto e la Fondazione Compagnia di San Paolo. Saranno aperti a tutti dal 18 al 31 agosto dalle 8:30 alle 19. Si possono consultare gli altri hub regionali a questo indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-08/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12.pdf. (Rpi)