Etiopia: Hrw denuncia sparizioni forzate e arresti arbitrari di cittadini tigrini ad Addis Abeba

- Dalla fine di giugno, quando il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) ha riconquistato Macallè e le principali città della regione, le autorità dell'Etiopia hanno arbitrariamente detenuto, fatto sparire con la forza e commesso altri abusi contro i cittadini di etnia tigrina nella capitale Addis Abeba. È la denuncia dell'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), che in un rapporto pubblicato oggi invita le autorità federali etiopi a rendere conto "immediatamente" della scomparsa forzata dei tigrini, rilasciare coloro che sono detenuti senza prove credibili di un crimine e porre fine a tutti i trattamenti discriminatori. "Le forze di sicurezza etiopi nelle ultime settimane hanno effettuato arresti arbitrari dilaganti e sparizioni forzate di tigrini ad Addis Abeba", ha affermato Laetitia Bader , direttrice per il Corno d'Africa presso Hrw. "Il governo dovrebbe interrompere immediatamente la sua profilazione etnica, che ha gettato sospetti ingiustificati sui tigrini, produrre informazioni su tutti coloro che sono detenuti e fornire riparazioni alle vittime", ha aggiunto. A luglio e ad agosto Hrw ha intervistato telefonicamente otto detenuti o ex detenuti, quattro imprenditori e 25 parenti di detenuti, oltre che testimoni di abusi e avvocati, e ha esaminato i documenti dei tribunali e della polizia e le foto pertinenti. (segue) (Res)