Etiopia: Hrw denuncia sparizioni forzate e arresti arbitrari di cittadini tigrini ad Addis Abeba (2)

- A metà luglio, ricostruisce il rapporto, il commissario di polizia di Addis Abeba, Getu Argaw, ha dichiarato ai media che oltre 300 tigrini erano stati arrestati, dicendo che erano indagati per il loro presunto sostegno al Tplf che il parlamento etiope ha designato come gruppo terroristico nel maggio scorso. Sebbene il procuratore generale abbia detto ai media che i normali cittadini non sarebbero stati colpiti, secondo Human Rights Watch la maggior parte degli arrestati - se non tutti - sembrerebbero essere stati presi di mira in base alla loro etnia. Testimoni hanno affermato che le forze di sicurezza hanno fermato e arrestato i tigrini per le strade, nei caffè e in altri luoghi pubblici, nelle loro case e nei luoghi di lavoro, spesso durante perquisizioni senza mandato. In molti casi, denuncia Hrw, le forze di sicurezza hanno controllato le carte d'identità delle persone per confermare la loro identità prima di portarle in una stazione di polizia o in un'altra struttura di detenzione. Un attivista politico del Tigrè e un operatore umanitario, entrambi residenti ad Addis Abeba, figurano tra gli arrestati di luglio, così come almeno una decina di giornalisti e operatori dei media che hanno riferito di abusi commessi contro i tigrini. (segue) (Res)