Etiopia: Hrw denuncia sparizioni forzate e arresti arbitrari di cittadini tigrini ad Addis Abeba (3)

- Inoltre, prosegue il rapporto, molti dei detenuti sono stati poi trasferiti segretamente in luoghi non identificati e avvocati e famiglie dei dispersi hanno scoperto - spesso settimane dopo e talvolta solo informalmente - che alcuni di essi sono detenuti nella regione di Afar, a oltre 200 chilometri da Addis Abeba. La sorte degli altri, inclusi 23 casi documentati da Hrw, rimane sconosciuta. il rapporto accusa quindi le forze di sicurezza di aver intimidito e minacciato persone, compresi i detenuti e i loro parenti. Gli abusi del governo etiope contro i tigrini ad Addis Abeba sono iniziati dopo l'inizio del conflitto del Tigrè, a novembre, con arresti e licenziamenti arbitrari fra i tigrini che lavoravano nel settore della sicurezza e dei servizi civili, oltre che con controlli sistematici dell'identità e perquisizioni delle case senza mandato, in molti casi ripetutamente. Queste azioni hanno limitato la libertà di movimento dei tigrini per tutta la durata del conflitto. Molte delle tattiche illegali attualmente utilizzate dalle forze di sicurezza, come il trasferimento segreto di sospetti tra varie autorità di polizia per eludere i requisiti legali e prolungare i periodi di detenzione, sono state inoltre utilizzate nel 2020 contro esponenti dell'opposizione e giornalisti detenuti arbitrariamente, denuncia Hrw. (segue) (Res)