Afghanistan: Johnson, un sacrificio inciso nella nostra coscienza nazionale

- "Il sacrificio in Afghanistan è inciso nella nostra coscienza nazionale": così il premier britannico, Boris Johnson, nel suo intervento alla Camera dei Comuni. Sono passati quasi 20 anni dagli attacchi dell'11 settembre, che hanno portato gli alleati della Nato a iniziare la missione in Afghanistan "per fare tutto il possibile per stabilizzare" il Paese. "Siamo riusciti in quella missione", ha affermato Johnson, secondo cui i campi di addestramento jihadisti in Afghanistan sono stati distrutti. "Sono stati sventati dei complotti terroristici perché i mostri uomini e donne dell’esercito erano lì", ha detto. Johnson ha affermato che il "crollo" dell'Afghanistan ai talebani è stato "più veloce di quanto anche i talebani si aspettassero", ma aggiunge che non è giusto affermare che il governo non si era preparato affatto. Secondo il primo ministro, i piani per il ritiro dei cittadini britannici sono in corso di preparazione da molti mesi e la decisione di commissionare un centro di assistenza alle emergenze all'aeroporto è stata presa due settimane fa. (segue) (Rel)