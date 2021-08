Afghanistan: Johnson, un sacrificio inciso nella nostra coscienza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione in corso a Kabul, dopo che la capitale afgana è stata conquistata dai talebani domenica scorsa, Johnson ha affermato che "la situazione si è stabilizzata rispetto al fine settimana, ma rimane precaria e i funzionari britannici sul campo stanno facendo tutto il possibile per accelerare il movimento delle persone". "Al momento, sarebbe giusto dire che i talebani stanno consentendo che l'evacuazione avvenga", ha detto Johnson, confermando che l’obiettivo è completare queste procedure "il più rapidamente possibile". (Rel)