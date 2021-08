Afghanistan: Mulè, non può esserci alcun tipo di negoziato sui diritti e i valori fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non può esserci in Afghanistan alcun tipo di negoziato sui diritti umani e i valori fondamentali. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in un’intervista a “Radio Radicale”. “La mia opinione era e rimane quella che non doveva esserci il ritiro, tanto che Forza Italia aveva chiesto una sorta di ‘fase cuscinetto’ per verificare se le condizioni presenti in Afghanistan potevano essere valutate positivamente con un impegno minore dal punto di vista militare”, ha affermato il sottosegretario. “Adesso il percorso da avviare è chiaro e parte da un assunto: non è possibile emendare la legge della civiltà. Non può esserci alcun tipo di negoziato sui diritti e i valori fondamentali. L'unica strada, come ha ribadito il presidente Berlusconi, è quella della diplomazia da una parte e del soccorso umanitario dall'altra. E diplomazia non vuole dire scendere a compromessi su valori e diritti inalienabili, ma verificare che i buoni propositi siano reali e verificati", ha sottolineato Mulè.(Res)