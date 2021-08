Germania: nel secondo trimestre prosegue la ripresa dell’industria chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria chimica tedesca si sta lasciando alle spalle la crisi indotta dal coronavirus. Secondo l’associazione di categoria (Vci), nel secondo trimestre di quest’anno il settore è stato in grado di ripetere il buon inizio rappresentato dal trimestre precedente. Dopo sei mesi c’è stato un significativo aumento dei prezzi e un aumento della produzione pari al 5,9 per cento. Questo ha trainato le vendite di quello che è il terzo maggiore settore industriale in Germania del 12 per cento fino a 111 miliardi di euro, afferma Vci oggi. Il presidente dell’associazione, Christian Kullmann, si aspetta un fatturato di 211 miliardi di euro quest’anno, nonostante i problemi nelle catene di distribuzione e i colli di bottiglia relativi a prodotti semilavorati. Il dato migliore è stato quello del 2018, che ha osservato un fatturato di 203 miliardi, mentre il 2020, segnato dalla pandemia, ne ha registrato uno poco sotto i 190 miliardi. (Geb)