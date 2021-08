Cipro-Libano: comandante Forze armate libanesi a Nicosia per accordo di cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle forze armate del Libano, Joseph Aoun, si è recato a Cipro per incontrare l’omologo, Dimokritos Zervakis, e per firmare un accordo di cooperazione militare tra l’esercito libanese e quello cipriota. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale tema dell’incontro sarà anche l’immigrazione clandestina via mare. Gli arrivi di migranti a Cipro sono aumentati negli ultimi mesi a causa della forte crisi sociale, economica e politica che sta attraversando il Paese dei cedri. (Lib)