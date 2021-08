Haiti: terremoto, ministro del Commercio lancia l'attacco contro il mercato nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dell'industria di Haiti, Ricardin Saint-Jean, ha lanciato un'offensiva contro le possibili speculazioni dei negozianti nel clima di emergenza per il terremoto del 14 agosto. "Il ministero del Commercio e dell'industria lancia un avvertimento a tutti gli operatori economici che intendono approfittarsi della situazione disastrosa che attraversa il Paese per aumentare i prezzi di alcuni prodotti", ricordando che la pratica del "mercato nero" è "proibita dalla legge del 20 dicembre del 1946". Tutti i "contravventori saranno punti con estremo rigore, in conformità alle disposizioni legali citate", ha specificato il ministro in una nota. (segue) (Mec)