Haiti: terremoto, ministro del Commercio lancia l'attacco contro il mercato nero (2)

- Stando alle ultime cifre fornite dalla Protezione civile, il bilancio della tragedia è di almeno 1.941 morti e oltre 9.900 feriti. Ad oggi le squadre di soccorso sono riuscite a portare in salvo 34 persone ancora in vita. L'evento ha colpito soprattutto le province sudoccidentali di Sud, Nippes e Grand'Anse, zone dove si concentra il 16 per cento della popolazione haitiana. Una scossa che ha distrutto 60.759 case e danneggiate altre 76.121, mentre ancora da compilare è il numero, comunque alto, di ospedali, alberghi, stazioni di polizia, chiese e imprese private raggiunte dal cataclisma. Nelle province interessate si calcolano danni per oltre 136.800 famiglie, prosegue la protezione civile segnalando che oltre 684.400 persone, circa il 40 per cento dei residenti, "hanno bisogno di protezione umanitaria". (segue) (Mec)