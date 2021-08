Haiti: terremoto, ministro del Commercio lancia l'attacco contro il mercato nero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scossa, con epicentro a circa dodici chilometri dalla località Saint Louis du Sud e a dieci chilometri di profondità, ha riacceso i fantasmi del devastante terremoto del 2010, causa della morte di circa 230mila persone. L'evento, di magnitudo 7.2, è stato registrato alle 8.30 di sabato 14 agosto, nel primo pomeriggio in Italia. Durante la scossa più potente, la terra ha tremato per circa 40 secondi. Le numerose repliche che ne sono seguite sono arrivate a toccare e superare magnitudo 4.5. Il Dipartimento della protezione civile avverte la popolazione della possibilità che si producano ulteriori repliche, ma anche delle conseguenze delle piogge della stagione degli uragani atlantici. "È richiesta una estrema vigilanza ed è necessario monitorare lo stato delle crepe nei palazzi, soprattutto in vista delle repliche e delle piogge che potrebbero abbattersi sul Paese". (Mec)