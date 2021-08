Giappone: Formula 1, gran premio Suzuka annullato per la seconda volta causa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Formula 1 ha confermato questa mattina che il Gran premio del Giappone 2021 è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus. La gara sul circuito di Suzuka, già annullata l’anno scorso per lo stesso motivo, era prevista per la metà di ottobre. “A seguito delle discussioni in corso con il promotore e le autorità in Giappone, il governo giapponese ha preso la decisione di annullare la gara in questa stagione a causa della complessa situazione della pandemia nel Paese”, ha reso noto un comunicato della Formula 1. La federazione sportiva delle monoposto ha riferito di essere al lavoro per ridefinire il calendario, i cui dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane. “La Formula 1 ha dimostrato quest’anno e nel 2020 che possiamo adattarci e trovare soluzioni alle incertezze in corso ed è entusiasta del livello di interesse nei luoghi che ospiteranno gli eventi di Formula 1 quest'anno e oltre”, si legge nella conclusione della nota.(Git)