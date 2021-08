Afghanistan: Europa Verde Lazio, Roma al fianco del Cisda per lottare in difesa donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma non può dimenticare le donne afghane, che dopo la presa di potere da parte dei talebani sono tra le più vulnerabili. Si rischia di vanificare un percorso di emancipazione in corso da anni, con la paura che migliaia di ragazze siano vendute come bottino di guerra". Così in una nota Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa Verde Lazio e Roma. "Saremo per questo al fianco del Cisda, il Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane, così da poter proseguire nella lotta per i diritti di chi in questo momento li vede minacciati". (Com)