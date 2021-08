Sardegna: a Sassari infermiera incinta rifiuta vaccinazione, sospesa dal lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' al quinto mese di gravidanza e per tutelare la salute del nascituro ha rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. Per questo è stata sospesa dal servizio dalla direzione sanitaria dell'Assl di Sassari. Protagonista della vicenda una giovane infermiera dell'ospedale di Sassari che tramite i legali dell'associazione Giustitalia di Roma ha presentato ricorso contro la decisione. Secondo gli avvocati che l'assistono la sospensione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario è stata adottata in mancanza di regolare procedimento disciplinare che avrebbe potuto accertare i fatti. I suoi legali sostengono che l'infermiera è disposta a farsi inoculare il siero dopo la gravidanza e che ora, secondo quanto prescrivono le normative vigenti, dovrebbe essere collocata in altre funzioni non direttamente a contatto con i pazienti e la sospensione dovrebbe essere indecisa come extrema ratio. Inoltre, secondo la tesi degli avvocati che assistono la donna, è stato dimostrato che il vaccino crea problemi al feto. Attualmente sono 57 gli operatori sanitari che, in Sardegna, sono stati sospesi dall'Aou e dall'Ats per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale. Rimarranno senza stipendio fino al prossimo 31 dicembre. (Rsc)