Torino: 27enne pestato da un gruppo di amici accusati di tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva essere una serata normale in compagnia di un gruppo di amici e invece si è trasformata in un incubo per un ventisettenne. Il ragazzo è stato trovato dalla Polizia in stato di incoscienza questa notte in corso Racconigi, dopo un pestaggio selvaggio fatto da due amici di 30 e 18 anni. Dal racconto di un testimone, unito alle immagini di video sorveglianza registrate da una telecamera, i tre ragazzi avrebbero trascorso la serata in un locale della zona per poi recarsi in corso Racconigi. Qui sarebbe partita una violenza discussione, probabilmente per motivi futili, finita con la brutale aggressione a carico del 27enne. Attualmente il giovane si trova in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco, mentre i due sono stati sottoposti ad un fermo per il reato di tentato omicidio. Uno ora si trova in carcere, mentre l'altro, il più giovane, è agli arresti domiciliari. (Rpi)