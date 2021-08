Afghanistan: Johnson, evacuati 2.052 afgani e 306 britannici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha evacuato con successo 2.052 cittadini afgani e 306 britannici dall’Afghanistan dopo che i talebani hanno preso il potere. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel suo intervento alla Camera dei Comuni, aggiungendo che sono stati elaborati altri 2 mila visti per afgani. "Siamo orgogliosi di portare questi afgani nel nostro Paese", afferma il primo ministro che, rispondendo alle domande dell'opposizione, ha spiegato che che il grosso dello sforzo sarà nel sostenere le persone in Afghanistan e nella regione per prevenire una crisi umanitaria peggiore. Su questo punto, il primo ministro si è detto sicuro di poter contare sul sostegno di Francia e Germania. Johnson ha annunciato che presiederà una riunione virtuale del G7 "nei prossimi giorni", aggiungendo che il governo del Regno Unito ha "un impegno duraturo nei confronti del popolo afgano". Il premier, inoltre, ha invitato le Nazioni Unite "a guidare un nuovo sforzo umanitario in questa regione". "Vogliamo che tutti questi Paesi si facciano avanti e si concentrino sui più vulnerabili in quelle che saranno circostanze terribilmente difficili", ha affermato Johnson. (Rel)