Difesa: Nord Macedonia, celebrato anniversario delle Forze armate

- La Macedonia del Nord celebra oggi il 28mo anniversario della fondazione delle proprie Forze armate. Secondo una nota dello Stato maggiore della difesa macedone, le celebrazioni si sono tenute stamane nel rispetto delle misure epidemiologiche anti Covid presso lo stadio militare del parco cittadino di Skopje. Alla cerimonia erano presenti il capo dello Stato e comandante in capo delle Forze armate , Stevo Pendarovski, il ministro della Difesa Radmila Sekerinska e il capo di Stato maggiore della difesa, generale Vasko Gjurcinovski. Il presidente Pendarovski è stato insignito del massimo riconoscimento, l'Ordine al merito militare. Il capo di Stato maggiore Gjurcinovski ha dichiarato nel suo discorso che questo è il primo anno in cui la Macedonia del Nord celebra questo anniversario come membro a pieno titolo della Nato. "Oggi posso dire con orgoglio che abbiamo ottenuto molto, ma abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo previsto per tutti voi le necessarie condizioni di lavoro, affinché possiate lavorare ancora più concentrati nel raggiungimento dei nostri obiettivi, che sono sempre al servizio dei cittadini", ha detto Gjurcinovski ricordando il forte sostegno della popolazione. (segue) (Seb)