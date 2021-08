Difesa: Nord Macedonia, celebrato anniversario delle Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fiducia e il sostegno per noi è un riconoscimento per il nostro impegno e professionalità, ma rappresenta anche un obbligo a continuare sulla strada giusta", ha osservato il capo di Stato maggiore della difesa macedone. La ministra della Difesa Radmila Sekerinska ha dichiarato che trent'anni di speranza e attesa si sono trasformati in risultati. "Siamo diventati il 30mo membro della Nato e parte della più potente alleanza politico-militare", ha dichiarato la ministra. Il presidente Stevo Pendarovski ha sottolineato che la piena adesione alla Nato non sarebbe stata possibile senza gli sforzi continui e l'atteggiamento professionale di tutti i membri delle Forze armate. "La nostra adesione è il risultato di una profonda riforma della difesa, dell'impegno personale di donne e uomini coraggiosi e della loro partecipazione a rischiose missioni di mantenimento della pace in tutto il mondo", ha detto Pendarovski aggiungendo che l'appartenenza alla Nato eleva a un livello molto più alto la responsabilità dell'esercito macedone. "Da marzo di quest'anno, la nostra divisa e il nostro nome sono parte integrante di questa alleanza globale. Pertanto, dobbiamo continuare a investire nella difesa, modernizzare ed equipaggiare l'esercito, e per questo avrete sempre il mio personale sostegno", ha concluso Pendarovski. (Seb)