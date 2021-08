Afghanistan: Jalalabad, talebani sparano contro manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco sui manifestanti che in queste ore stanno inscenando una vasta protesta nella città di Jalalabad, a 150 chilometri a est della capitale dell’Afghanistan, Kabul. In base a quanto emerge da diversi video diffusi sulla rete dagli stessi manifestanti e dai giornalisti, i talebani hanno sparato contro la folla per disperderla. Da questa mattina prima centinaia e in seguito migliaia di persone hanno manifestato nelle principali vie della città di Jalalabad sventolando la bandiera dell’Afghanistan, e che è stata anche issata su alcuni edifici. (Res)