Sardegna: poche adesioni alla campagna di vaccinazione per i giovani dai 12 ai 19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche adesioni, almeno finora, in Sardegna alle vaccinazioni per i giovanissimi dai 12 ai 19 anni dopo che la Regione ha dato il via alle prenotazioni in seguito al via libera del commissario Figliuolo. La concomitanza con il culmine della stagione turistica potrebbe aver giocato un ruolo decisivo: la possibile inversione di tendenza è attesa per la fine di agosto e l'inizio di settembre. Regione e Ats Sardegna, nel frattempo, preparano una nuova campagna di sensibilizzazione per l'immunizzazione dei giovani di questa fascia d'età: l'obiettivo è immunizzare l'80 per cento della popolazione prima di ottobre. (Rsc)