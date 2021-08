Sardegna: la sabbia delle spiagge sarde? I collezionisti la cercano sui social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sabbia rosa dell'isola di Budelli ma anche minerali e cristalli da zone minerarie abbandonate e siti di pregio mineralogico. Autentiche rarità per i collezionisti che utilizzano i social network per scambiarsi materiali provenienti dalla Sardegna a cui si aggiungono i tanti, troppi turisti che sentono l'esigenza di rubare e portarsi a casa sabbia, sassi e conchiglie al rientro dalle vacanze in Sardegna, rischiando peraltro una sanzione da 1.000 euro. La denuncia arriva dall'associazione Sardegna Rubata e Depredata che da anni si dedica alla tutela dei litorali. "La maggior parte delle persone in verità non ha una ragione precisa – si legge in una nota dell'associazione -. Forse suscitare invidia tra amici e parenti, o magari provare a rivivere le emozioni della vacanza nel salotto di casa propria, un altro motivo potrebbe essere quello di arredare l'acquario di casa. Alcuni lo fanno probabilmente perché è tale il senso di disagio nel dover lasciare l'isola che tentano in maniera disperata, ma purtroppo vana, di portarsene via un pezzetto tra le mani anziché conservare i ricordi nella memoria e nel cuore. Di sicuro in mezzo a questi disagiati c'è la categoria dei collezionisti". Sui gruppi Facebook specializzati non c'è un vero e proprio commercio. "Si commercia con la sabbia", spiegano i responsabili di Sardegna Rubata e depredata. Fatto sta che il prelievo della sabbia è un illecito penale e soggetto a pesanti sanzioni. (Rsc)