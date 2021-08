Afghanistan: ministero Esteri russo, Nato e Ue invece di fornire aiuti lanciano appelli a Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece di allestire campi profughi e fornire assistenza umanitaria ai cittadini afgani, gli Stati Uniti e l'Unione europea si limitano a invitare i Paesi vicini a non chiudere i valichi di frontiera. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, intervenendo al programma “Soloviev Live” su YouTube. "Cosa sta facendo la comunità occidentale? La Nato e i paesi dell'Ue che ‘stanno riparando le cose' lì da 20 anni (…) stanno inviando degli aerei con aiuti umanitari? No, è tutto molto più interessante, pubblicano solo una dichiarazione sui siti web dei ministeri esortando a non chiudere i valichi di frontiera e a lasciare aperte strade e aeroporti", ha detto Zakharova. (Rum)