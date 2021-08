Terrorismo: Fsb, smantellata cellula dell'organizzazione Hizb ut-Tahrir al-Islami in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata smantellata in Crimea una cellula dell'organizzazione terroristica Hizb ut-Tahrir al-Islami. È quanto riferito dal Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), secondo cui due capi e tre membri attivi della cellula sono stati arrestati. Secondo l’Fsb, queste persone sono accusate di diffondere l'ideologia terroristica e di reclutare altre persone di fede islamica. Stando a quanto riferito, inoltre, è stato sequestrato del materiale propagandistico. Il Partito della Liberazione Islamica è stato riconosciuto come organizzazione terroristica in diversi Paesi del mondo e le sue attività sono state bandite in Russia in seguito a una decisione del 2003 della Corte suprema. (Rum)