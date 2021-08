Laos: Covid, 381 nuovi casi, record giornaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministero della Sanità del Laos ha segnalato 381 nuovi casi di coronavirus, un nuovo record giornaliero per il Paese, di cui 333 definiti importati. I 48 contagi trasmessi localmente riguardano principalmente la provincia di Savannakhet (44) mentre quelli di importazione soprattutto le province di Khammouan (146), Savannakhet (108), Champasak (45) e Vientiane (32). Il Paese ha registrato in totale 11.029 casi e nove decessi. I casi attivi sono 4.194. Dal 21 aprile è stato imposto un lockdown nazionale prorogato più volte, fino a oggi, per poi essere sostituito da misure di contenimento su scala locale. È stato rafforzato il tracciamento e 12.345 persone si trovano attualmente in quarantena in 108 centri e 45 alberghi. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, fino a ieri risultavano somministrati oltre 3,2 milioni di dosi, di cui 1,71 milioni di prime dosi e 1,48 milioni di richiami. Il governo punta a vaccinare completamente metà della popolazione, di circa sette milioni di abitanti, entro la fine dell’anno.(Fim)