Afghanistan: prime proteste contro i talebani a Jalalabad

- Centinaia di persone hanno manifestato a Jalalabad, quinta città dell’Afghanistan, situata a circa 150 chilometri a est di Kabul vicino al confine con il Pakistan, in base a quanto riferito dall’agenzia di stampa “Pajwok”. Secondo testimoni oculari, un gruppo di giovani ha issato la bandiera afgana su uno degli edifici di via Pashtunistan, nel centro cittadino. Per bloccare la manifestazione, i talebani avrebbero sparato dei colpi di arma da fuoco in aria e picchiato diversi giornalisti che erano giunti sul posto. Ieri, il primo vicepresidente dell’Afghanistan, Amrullah Saleh, ha annunciato che gli afgani “non hanno perso lo spirito di lotta a differenza di Stati Uniti e Nato” affermando che vi è la possibilità di “resistere ai talebani”. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Saleh ha dichiarato che le dimissioni di Ashrah Ghani e la sua fuga all’estero, è ora lui il legittimo presidente ad interim. "In caso di assenza, fuga, dimissioni o morte del presidente, il vicepresidente diventa presidente ad interim del Paese", ha dichiarato. Nel messaggio Saleh ha dichiarato di trovarsi in Afghanistan e ha chiesto agli altri leader politici di sostenerlo. Il vicepresidente afgano ha anche invitato i cittadini del suo Paese a "unirsi alla resistenza" e ad assicurare al mondo che l'Afghanistan non è come il Vietnam e i talebani non sono i Viet Cong. (segue) (Res)