Afghanistan: prime proteste contro i talebani a Jalalabad (2)

- Le dichiarazioni di Saleh sono giunte in concomitanza con la conferenza stampa del portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, il quale ha assicurato che “l’emirato islamico non si vendicherà di nessuno” una volta al potere a Kabul. “Vogliamo che l’Afghanistan non sia più un campo di battaglia”, ha detto il portavoce, aggiungendo che “non vogliamo ripetere nessun conflitto o nessuna guerra. Perciò l’emirato islamico non ha nessun tipo di ostilità o animosità”. Rispondendo a una domanda sulla sorte di traduttori e collaboratori delle forze straniere, Mujahid ha sottolineato che nessuno “sarà trattato adottando i principi della vendetta”. I giovani “di talento che sono cresciuti qui non vogliamo che se ne vadano: sono risorse, vogliamo che restino qui”, ha aggiunto il portavoce. “La sicurezza delle ambasciate è di importanza cruciale per noi. Vogliamo essere certi che nelle aree dove ci sono le ambasciate vi sia sicurezza completa”, ha sottolineato Mujahid. L’Afghanistan “liberato” dai talebani vedrà presto la formazione di un governo “forte, islamico e inclusivo”, ha aggiunto Zabihullah Mujahid. (segue) (Res)