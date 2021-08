Afghanistan: prime proteste contro i talebani a Jalalabad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vogliamo nemici interni o esterni”, ha detto, sottolineando che i ribelli islamisti cercheranno di “includere tutte le altre componenti” della società. “Abbiamo il diritto di agire sulla base dei nostri principi religiosi, questo è il diritto degli afgani”, ha sottolineato Mujahid. Il piano originario dei talebani era di “fermarsi alle porte di Kabul”, ma sono stati costretti a entrare nella capitale afgana a causa dell’”incompetenza” del governo. “Il nostro piano era fermarci alle porte di Kabul, dopo aver preso tutte le province, in modo che il processo di transizione fosse completato agevolmente”, ha aggiunto. “Purtroppo il precedente governo è stato così incompetente, e dopo le loro azioni le loro forze di sicurezza non hanno fatto nulla per garantire sicurezza e ci siamo dovuti assumere la responsabilità”, ha proseguito. E sulla questione delle donne il portavoce dei talebani ha affermato che è “molto importante”, e i talebani sono “impegnati per i diritti delle donne nel quadro della sharia” (la legge islamica). “Le nostre sorelle hanno gli stessi diritti, potranno svolgere attività in diversi settori in base alle nostre regole”, ha detto. “Assicuriamo che non vi sarà nessuna discriminazione contro le donne, ma nel quadro che abbiamo”, ha concluso Mujahid, aggiungendo che se “le donne sono musulmane, saranno felici di vivere nel quadro della sharia”. (Res)